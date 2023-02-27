Песков: Россия с вниманием относится к представленному Китаем мирному плану

Москва, , 13:00 — REGNUM Россия с вниманием относится к представленному Китаем мирному плану, но не видит предпосылок для выхода процесса в мирное русло. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Безусловно, любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким вниманием мы относимся к плану наших китайских друзей», — сказал Песков.

По его словам, детали этого мирного плана должны быть предметом тщательного анализа и учёта интереса сторон.

Он добавил, что сейчас российская сторона не видит предпосылок для выхода процесса в мирное русло, поэтому продолжает спецоперацию и движется в сторону достижения поставленных целей.