Минск, 27 февраля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Москва продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Будут поставлены самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры, а также другие вооружения, ракеты и боеприпасы», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также добавил, что в целях оснащения белорусской части региональной группировки войск Союзного государства Москва уже поставила Минску оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о своих отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белоруссии, у них отличные взаимоотношения, главы Союзного государства долго общаются на разные темы.

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