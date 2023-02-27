Кремль не стал комментировать слухи о ЧП на аэродроме под Минском
Москва, 27 февраля 2023, 13:01 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал сообщения СМИ об «атаке» на военный аэродром под Минском.
«Нам нечего здесь сказать», — заявил он журналистам, добавив, что речь шла о территории Белоруссии и Белоруссия опровергла такую информацию.
«Здесь нечего добавить», — уточнил пресс-секретарь.
Как передавало ИА REGNUM, в Белоруссии опровергли информацию о перестрелке на границе с Украиной.