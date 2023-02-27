Москва, 27 февраля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал сообщения СМИ об «атаке» на военный аэродром под Минском.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

«Нам нечего здесь сказать», — заявил он журналистам, добавив, что речь шла о территории Белоруссии и Белоруссия опровергла такую информацию.

«Здесь нечего добавить», — уточнил пресс-секретарь.

Как передавало ИА REGNUM, в Белоруссии опровергли информацию о перестрелке на границе с Украиной.