Москва, 27 февраля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Власти Китая уже опровергли сообщения о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию, заявил журналистам 27 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Вся эта информация целиком была опровергнута китайской стороной, поэтому мы не видим необходимости ничего дополнительно говорить», — сказал пресс-секретарь президента.

24 февраля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что в последнее время в прессе появляется множество «фейковых сообщений» о поставках БПЛА в Россию.

Китай «занимает осторожную и ответственную позицию по вопросам, касающимся экспорта вооружений», и не оказывает военной поддержки участникам вооружённых конфликтов, добавил представитель министерства.