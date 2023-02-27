Песков сообщил, что Путин поздравил Проханова с 85-летием

Москва, , 12:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора газеты «Завтра» Александра Проханова с 85-летием. Об этом 27 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Писатель и политолог Александр Проханов © Алексей Куденко/РИА Новости

«Путин поздравил его телеграммой с днём рождения, где высоко оценил его и творческие, и общественные заслуги», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Проханову исполнилось 85 лет. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил писателю и публицисту орден Александра Невского I степени.

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