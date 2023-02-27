Москва, 27 февраля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора газеты «Завтра» Александра Проханова с 85-летием. Об этом 27 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Куденко/РИА Новости Писатель и политолог Александр Проханов

«Путин поздравил его телеграммой с днём рождения, где высоко оценил его и творческие, и общественные заслуги», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Проханову исполнилось 85 лет. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил писателю и публицисту орден Александра Невского I степени.