Москва, , 12:49 — REGNUM Между лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко поддерживается насыщенный диалог на постоянной основе, заявил 27 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президенты достаточно часто общаются, и далеко не о каждом общении мы сообщаем», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что у Путина и Лукашенко «действительно очень насыщенный, плотный диалог на постоянной основе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о своих отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белоруссии, у них отличные взаимоотношения, главы Союзного государства долго общаются на разные темы.

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