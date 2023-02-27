Врио главы Херсонской области не подтвердил информацию об эвакуации госорганов из Алёшек и Скадовска

Херсон, , 12:58 — REGNUM Информация об эвакуации государственных органов из городов Алёшек и Скадовска, расположенных на левом берегу Днепра, в Крым является недостоверной, заявил 27 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо © Андрей Рубцов/ТАСС

«Недавно целый киевский «генштаб» разразился «особо секретными разведданными», что русские уезжают из Алёшек и Скадовска. Это неправда», — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, «местные ждуны спешат выдать желаемое за действительное».

Сальдо подчеркнул, что россияне никуда не уйдут, в Киеве могут на это не надеяться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо заявлял, что украинская армия занимается принудительной эвакуацией жителей Херсона.

При этом многие жители Херсона сейчас предпочитают не выезжать с левобережья, а наоборот — возвращаться в свои дома, в частности, так поступают всё больше тех граждан, кто ранее уехал в более отдаленные районы Херсонской области, сообщил также Сальдо.