Москва, 27 февраля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать расследование убийства российского оппозиционера Бориса Немцова.

Артем Геодакян/ТАСС Акция памяти политика Бориса Немцова в Москве

В ходе брифинга 27 февраля журналисты напомнили Пескову, что с момента убийства Немцова прошло уже восемь лет, а заказчик убийства по-прежнему не найден.

«Мне нечего добавить, не располагаю информацией о следствии», — сказал он.