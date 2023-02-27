В Кремле прокомментировали расследование убийства Бориса Немцова
Москва, 27 февраля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать расследование убийства российского оппозиционера Бориса Немцова.
Артем Геодакян/ТАСС
Акция памяти политика Бориса Немцова в Москве
В ходе брифинга 27 февраля журналисты напомнили Пескову, что с момента убийства Немцова прошло уже восемь лет, а заказчик убийства по-прежнему не найден.
«Мне нечего добавить, не располагаю информацией о следствии», — сказал он.