Москва, 27 февраля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко представит доклад президенту России Владимиру Путину 27 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Он отметил, что президент работает в Ново-Огарёво. У него день внутренней работы и внутренних встреч. Параллельно идёт работа с губернаторским корпусом. В открытом режиме пройдёт встреча с Лимаренко.

«Сегодня будет на докладе у президента губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Чрезвычайно важная область. <…> Будет обстоятельная беседа», — сообщил представитель Кремля.

Остальные мероприятия Путина будут закрытыми, добавил он.

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