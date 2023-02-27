Москва, 27 февраля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Квадрокоптер атаковал деревянный мост через реку Ведьму в Курской области, в результате обстрела он был разрушен. Об этом 27 февраля сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«26 февраля около 17:30 в 500 метрах от границы РФ беспилотник ВСУ сбросил неизвестный снаряд на деревянный мост на окраине села Коровяковка Глушковского района Курской области. В результате мост был частично поврежден», — собеседник агентства.

Как удалось выяснить ИА REGNUM, этот мост местными жителями вообще не используется и считается в деревне заброшенным, поэтому селяне недоумевают, зачем нужно было взрывать бесполезный объект.