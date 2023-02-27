Ульяновск, 27 февраля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске выросло до двух, сообщили 27 февраля в пресс-службе городской администрации.

73. mchs. gov.ru Хлопок бытового газа в квартире. г. Ульяновск

«Пострадавший мужчина с ожогами был передан в карету скорой помощи», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Кроме того, пострадала пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент взрыва, ей осколками рассекло лоб.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Напомним, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова, 129. Десять человек эвакуировали.

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