Белгород, 27 февраля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Село Старый Хутор в Валуйском городском округе Белгородской области пострадало в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 27 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он уточнил, что люди при обстреле не пострадали. Повреждена линия электропередачи, энергетики уже устраняют последствия обстрела.

«Осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в восьми частных домовладениях», — добавил Гладков.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что остаётся в больнице под наблюдением врачей. Его госпитализировали 24 ноября. По словам самого Гладкова, он «приболел», но «ничего критичного» с ним не случилось.