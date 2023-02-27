Тайбэй, , 13:00 — REGNUM Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел через Тайваньский пролив. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба министерства обороны Тайваня.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, самолёт США пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг в 15:50 по местному времени (10:50 по мск).

Уточняется, что в ходе прохождения самолёта через пролив армия Тайваня отслеживала ситуацию в воздушном и морском пространстве вокруг острова.

Отмечается, что обстановка была оценена как нормальная.

Как передавало ИА REGNUM, во Франции предупредили о намерениях США сделать из Тайваня вторую Украину.