Минобороны Тайваня: патрульный самолет США пролетел у границ острова
Тайбэй, 27 февраля 2023, 13:00 — REGNUM Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел через Тайваньский пролив. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба министерства обороны Тайваня.
По её информации, самолёт США пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг в 15:50 по местному времени (10:50 по мск).
Уточняется, что в ходе прохождения самолёта через пролив армия Тайваня отслеживала ситуацию в воздушном и морском пространстве вокруг острова.
Отмечается, что обстановка была оценена как нормальная.
Как передавало ИА REGNUM, во Франции предупредили о намерениях США сделать из Тайваня вторую Украину.