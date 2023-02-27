Москва, , 12:39 — REGNUM Белорусский аналог IKEA может выйти на российский рынок в 2023 году. Об этом 27 февраля сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

IKEA Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA», — приводит его слова ТАСС.

По словам Шакирова, в текущем году на территории Москвы планируется открыть десять магазинов белорусского бренда. Он также добавил, что союз выступил за то, чтобы Swed House стал арендатором торговых центров «Мега».

Глава Союза торговых центров рассказал, что белорусская компания производит товары для дома, мебель, текстиль, схожие по ассортименту и перечню с продукцией шведской компании IKEA.

Напомним, что в марте 2022 года шведская компания IKEA сообщила о приостановке продаж в России, а в июне — о сокращении персонала и продаже фабрик.

Как сообщало, заместитель руководителя Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что три фабрики, ранее производившие в России мебель IKEA, будут проданы. Мощности продолжат использовать для производства продукции и еэ реализации на территории РФ.