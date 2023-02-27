Лукашенко заявил, что разработки беспилотников в Белоруссии находятся на низком уровне

Минск, , 12:34 — REGNUM Несмотря на то, что белорусские оборонные предприятия работают над производством линейки беспилотников, они пока делают современные ударные беспилотники на низком уровне. Об этом 27 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил о своём посещении полигона Обуз-Лесновский в октябре 2022 года, где были представлены разработки белорусского военпрома, в том числе линейка БПЛА.

По его словам, подразделения вооружённых сил республики успешно продемонстрировали боевые возможности беспилотников.

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«Но более современные ударные беспилотные летательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне», — приводит слова Лукашенко «Sputnik Беларусь».

Также он рассказал, что белорусские специалисты совершенствуют радиоэлектронные средства борьбы с беспилотниками. В частности, создан роботизированный комплекс, который сочетает средства обнаружения и огневого поражения воздушных целей.