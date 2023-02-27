Законопроект о статусе ветеранов боевых действий для ополченцев Донбасса внесен в Госдуму

Москва, , 12:30 — REGNUM Законопроект о статусе ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для принимавших участие в боевых действиях на территориях ДНР и ЛНР в составе Вооруженных сил республик в период с 12 мая 2014 года внесли в Госдуму парламентарии от всех фракций Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Государственная дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ДНР и ЛНР граждане выполняли свой конституционный долг по защите Отечества, многие из них получили ранения и другие увечья, за проявленные мужество и отвагу они отмечены наградами органов государственной власти ДНР и ЛНР, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

С принятием закона эти граждане смогут получить соцподдержку и льготы, положенные им по новому статусу.

Сейчас соответствующие положения федерального закона «О ветеранах» распространяются только на граждан, принимающих участие в боевых действиях с 24 февраля 2022 года.

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