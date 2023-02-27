Пушилин: под Артёмовском появились удачные обстоятельства для сжатия кольца
Донецк, 27 февраля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. В последние несколько дней появились благоприятные обстоятельства для окружения ВСУ в Артёмовске, заявил 27 февраля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, освобождение Ягодного и Берховки силами ЧВК «Вагнер» позволило выйти к Хромово и селу Богдановка, что создает удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские штурмовые отряды ведут боевые действия уже почти в центре Артёмовска.
Все пути в город находятся под огневым контролем ВС России. Вместе с тем Кимаковский предупредил, что пока рано вести разговор об оперативном окружении населенного пункта.
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