В ДНР готовятся запустить освобождённые теплоэлектростанции

Донецк, , 12:35 — REGNUM На освобождённых территориях Донецкой Народной Республики могут запустить Углегорскую и Мироновскую теплоэлектростанции (ТЭС), сообщил 27 февраля РИА Новости министр угля и энергетики региона Андрей Чертков.

Углегорская ТЭС (с) ИА REGNUM

Он отметил, что данные ТЭС пока не функционируют, но их дальнейшая деятельность будет зависеть от необходимых республике мощностей по мере запуска промышленных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в результате обстрелов ВСУ населённых пунктов Новый Свет и Зугрэс в ДНР были повреждены две тепловые электростанции — Старобешевская и Зуевская.