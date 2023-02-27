Москва, 27 февраля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Мужчина случайно выстрелил себе в голову из пистолета друга на юго-западе Москвы. Его госпитализировали в больницу с травмой головы. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

26 февраля в гости к 30-летнему Павлу Б. приехал его 26-летний друг Александр И. — сын столичного бизнесмена. Мужчины решили отметить встречу и открыли бутылку спиртного. В ходе разговора Александр стал делиться с другом новостями и похвастался пистолетом, который принёс с собой. Павел заинтересовался оружием друга и попросил посмотреть его поближе. Мужчина покрутил пистолет в руках, а потом в шутку приставил его к виску и нажал на курок. Павел думал, что оружие не заряжено, но прозвучал громкий хлопок, после которого он почувствовал сильную боль. Испугавшись последствий произошедшего, Александр сбежал из квартиры, а пострадавший обратился за помощью к медикам.

«В квартире на улице Архитектора Власова 30-летний мужчина выстрелил из пистолета знакомого себе в висок, полагая, что оружие не заряжено, но почувствовал физическую боль. Он был госпитализирован в больницу с диагнозом холостое височное ранение», — рассказал собеседник агентства.

Теперь по факту инцидента полиция проводит проверку, устанавливает, из какого оружия мужчина получил травму и каким образом его владелец приобрёл пистолет.