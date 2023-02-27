Женева, Швейцария, 27 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Уровни антисемитизма, расизма, превосходства белых и антимусульманских настроений растут во всём мире. Об этом 27 февраля заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

Palácio do Planalto Антониу Гутерриш

«Во всём мире процветают антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследования христиан, расизм и идеология превосходства белой расы», — сказал Гутерриш.

По его словам, религиозные, этнические и языковые меньшинства, а также ЛГБТКА+ являются объектами ненависти и преследований.

Ранее в МИД РФ заявили, что за последний год в мире существенно деградировала ситуация с героизацией нацизма.