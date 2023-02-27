Белоруссия завершает разработку зенитной управляемой ракеты
Минск, 27 февраля 2023, 12:22 — REGNUM Предприятия ВПК Белоруссии завершают разработку собственной зенитной управляемой ракеты, заявил 27 февраля президент страны Александр Лукашенко.
Ранее в Минске сообщали о разработках ракет для комплекса «Бук» и реактивной системы залпового огня «Полонез».
Санкции не мешают России и Белоруссии производить необходимое оружие в достаточном количестве, отметил Лукашенко. Продукция экспортируется более чем в 50 стран мира, осваивается производство новых типов вооружения, добавил он.