Лукашенко: Белоруссия завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты

Минск, , 12:22 — REGNUM Предприятия ВПК Белоруссии завершают разработку собственной зенитной управляемой ракеты, заявил 27 февраля президент страны Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в Минске сообщали о разработках ракет для комплекса «Бук» и реактивной системы залпового огня «Полонез».

Санкции не мешают России и Белоруссии производить необходимое оружие в достаточном количестве, отметил Лукашенко. Продукция экспортируется более чем в 50 стран мира, осваивается производство новых типов вооружения, добавил он.