Минск, 27 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Предприятия ВПК Белоруссии завершают разработку собственной зенитной управляемой ракеты, заявил 27 февраля президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Ранее в Минске сообщали о разработках ракет для комплекса «Бук» и реактивной системы залпового огня «Полонез».

Санкции не мешают России и Белоруссии производить необходимое оружие в достаточном количестве, отметил Лукашенко. Продукция экспортируется более чем в 50 стран мира, осваивается производство новых типов вооружения, добавил он.