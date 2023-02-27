Законопроект о праве участников СВО на бесплатную юридическую помощь внесен в Госдуму

Москва, , 12:20 — REGNUM Законопроект, которым предлагается предоставить право на получение бесплатной юридической помощи военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции или защите приграничных территорий России, внесла в Госдуму группа парламентариев от «Единой России» во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ подготовлен для обеспечения защиты прав и законных интересов участников спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, военнослужащих, выполнявших задачи по защите госграницы России и на приграничных территориях российских регионов, прилегающих к районам проведения СВО, а также мобилизованных граждан и добровольцев, указали авторы инициативы в сопроводительных материалах.

Они обратили внимание на то, что сейчас существует потребность в обеспечении этих граждан бесплатной квалифицированной правовой помощью, и задача может быть решена в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

Также парламентарии предлагают расширить перечень случаев, при которых государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, консультируют граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы и ходатайства.