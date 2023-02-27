Лавров: работу по противодействию провокациям Запада нужно поставить на системную основу

Москва, , 12:26 — REGNUM Работа по противодействию провокациям Вашингтона и его сателлитов против России в информационной сфере должна быть поставлена на системную основу. Об этом 27 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров, открывая совещание с главами региональных ведомств.

Сергей Лавров Василий Иванов © ИА REGNUM

Министр подчеркнул важность усилий по продвижению объективного образа страны в мировом информационном пространстве, добавив, что «работа по противодействию подобного рода провокациям должна быть поставлена на системную основу».

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Он также отметил необходимость работы с молодежью. Лавров призвал уделить особое внимание молодым людям, интересующимся внешнеполитической проблематикой, а также тем, кто совсем не интересуется данной темой. По его мнению, необходимо побуждать интерес молодежи к тому, что происходит в мире, «потому что это непосредственно связано с перспективами развития России».