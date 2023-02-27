Хуснуллин: железнодорожную часть Крымского моста восстановят к середине лета

Москва, , 12:23 — REGNUM Восстановительные работы железнодорожной части Крымского моста планируют завершить к середине лета 2023 года, заявил 27 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на железнодорожной части моста находятся два пролёта, по одному из них поезда уже идут.

«Вторая часть немножко пострадала, ну мы всё-таки решили её восстановить, чтобы в случае, если будет движение грузовых поездов и пассажирских увеличено, чтобы её тоже задействовать», — добавил заместитель председателя правительства.

Хуснуллин отметил, что на объекте пройдут работы с применением уникальных технологий, пролёты поднимут с воды специальными кранами.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл теракт с подрывом автомобиля. В результате взрыва погибли четыре человека, загорелись семь железнодорожных цистерн и обрушились два пролёта автомобильной части моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения по всем полосам, это произошло раньше намеченного срока.