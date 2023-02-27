Инвестора ФК «Химки» Туфана Садыгова проверяют на причастность к вымогательству 200 млн рублей

Москва, , 12:16 — REGNUM Правоохранительные органы проверяют заявление о вымогательстве 200 миллионов рублей. По данным источника ИА REGNUM, заявительница полагает, что с нее вымогают деньги люди братьев Садыговых.

Фемида Иван Шилов © ИА REGNUM

20 февраля в полицию обратилась Любовь Кушнарёва — представитель ООО «Карьероуправление», которое занимается сдачей недвижимого имущества в посёлке Пятовский Калужской области. Женщина рассказала, что у неё и компании, которую она представляет, требуют 200 миллионов рублей. Назвать имена вымогателей Любовь не смогла, но женщина убеждена, что к этому имеет отношение бизнесмен Туфан Садыгов и члены его семьи.

Женщина рассказала, что её компания приобрела имущество в 2017 году через посредника у ПАО «Пятовское карьероуправление» и с тех пор почти 3 года работала без проблем. А потом внезапно получила иск, из которого следовало, что со стороны продавца сделка была незаконной, а имущество необходимо вернуть. Представители ООО «Карьероуправление» наняли адвокатов и стали бороться за свои активы в правовом поле. Но вскоре столкнулись с давлением.

«Заявительница сообщила, что к ней обращались неизвестные лица, которые требовали погасить долг ПАО «Пятовское карьероуправление» в сумме 200 миллионов рублей под угрозой уничтожения и повреждения имущества и причинения насилия в отношении неё. Женщина считает, что заказчиками вымогательства являются Туфан и Салам Садыговы — бывшие акционеры «Пятовское карьероуправление», — рассказал собеседник агентства.

Пятовское карьероуправление — градообразующее предприятие в Калужской области по выпуску известнякового щебня и минерального порошка, которое несколько лет назад оказалось на грани искусственного банкротства. По данному факту СК Калужской области завёл уголовное дело в 2019 году. Среди бенефициаров банкротства упоминали братьев Садыговых. Согласно данным базы «СПАРК» Саламу принадлежали 24,9% акций этого предприятия. А имя Туфана нередко фигурировало в историях по банкротству крупных организаций в сфере дорожного строительства.

Туфан Садыгов работал в сфере ЖКХ, владел компаниями, получавшими подряды на уборку снега и ремонт дорог в двух округах Москвы — Северном и Северо-Восточном, а также имел гостиничный бизнес в Турции. Кроме того он считался бенефициаром «Волгомоста» — крупнейшего в России мостостроительного предприятия, которое тоже прошло процедуру банкротства. В 2016 году Владимир Путин был недоволен строительством дороги из Керчи в Симферополь, которым занималась фирма Садыгова. Президент тогда так отозвался о строительной компании: «этот недобросовестный проектировщик сколько денег схомячил?» В 2018 году и самого Туфана Садыгова признали банкротом, его долги оценили в 14,9 миллиарда рублей. Это не мешает ему быть инвестором футбольного клуба «Химки».