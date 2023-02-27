Москва, 27 февраля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Предпринимательница из Калуги обратилась в полицию Москвы с заявлением о том, что ее жизни угрожает опасность. Женщина уверяет, что у нее вымогают 200 млн рублей, угрожая уничтожить ее имущество и ее саму. По словам бизнес-леди, угрозы начались после банкротства компании, аффилированной с Туфаном Садыговым, известным по скандалам вокруг футбольного клуба «Химки».

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

Как стало известно ИА REGNUM, 20 февраля в полицию обратилась Любовь Кушнарёва. Женщина рассказала, что у неё и компании ООО «Карьероуправление», которую она представляет, требуют 200 миллионов рублей. Назвать имена вымогателей Любовь не смогла, но женщина убеждена, что к этому имеет отношение бизнесмен Туфан Садыгов и члены его семьи.

По словам Кушнаревой, спор возник из-за имущества, приобретенного в 2017 году у ПАО «Пятовское карьероуправление». Спустя три года продажу внезапно признали незаконной, а покупателю выставили иск с требованием вернуть имущество. Параллельно в адрес Кушнаревой стали поступать угрозы.

«Заявительница сообщила, что к ней обращались неизвестные лица, которые требовали 200 миллионов рублей под угрозой уничтожения и повреждения имущества и причинения насилия в отношении неё. Женщина считает, что заказчиками вымогательства являются Туфан и Салам Садыговы — бывшие акционеры «Пятовское карьероуправление», — рассказал источник ИА REGNUM.

Пятовское карьероуправление — градообразующее предприятие в Калужской области по выпуску известнякового щебня и минерального порошка, которое несколько лет назад оказалось на грани искусственного банкротства. По данному факту СК Калужской области завёл уголовное дело в 2019 году. Среди бенефициаров банкротства калужские СМИ упоминали братьев Садыговых. Согласно данным базы «СПАРК» Саламу принадлежали 24,9% акций этого предприятия, а Туфана называли совладельцем, несмотря на то, что данных о владении им долей предприятия в открытом доступе нет.

Туфан Садыгов работал в сфере ЖКХ, владел компаниями, получавшими подряды на уборку снега и ремонт дорог в двух округах Москвы — Северном и Северо-Восточном, а также имел гостиничный бизнес в Турции. Кроме того он считался бенефициаром «Волгомоста» — крупнейшего в России мостостроительного предприятия, которое тоже прошло процедуру банкротства. В 2016 году Владимир Путин был недоволен строительством дороги из Керчи в Симферополь, которым занималась фирма Садыгова. Президент тогда так отозвался о строительной компании: «этот недобросовестный проектировщик сколько денег схомячил?» В 2018 году и самого Туфана Садыгова признали банкротом, его долги оценили в 14,9 миллиарда рублей. Это не мешает ему быть инвестором футбольного клуба «Химки».