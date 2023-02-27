Тверь, , 12:08 — REGNUM Вопросы поддержки предпринимателей в сельском хозяйстве Верхневолжья были подняты в ходе заседания правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени. В частности, речь шла о предоставлении поддержки на возмещение части затрат по ряду направлений.

Фермерство

В своем послании Федеральному собранию РФ, озвученном 21 февраля, президент России Владимир Путин назвал свободу предпринимательства важнейшим элементом экономического суверенитета. «Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку», — подчеркнул президент.

В текущем году малые сельхозпредприятия смогут получить поддержку на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, на запчасти для сельскохозяйственной техники, а также на закупку семян. Предприятия, претендующие по получение поддержки, должны не снижать посевные площади сельхозкультур в сравнении с прошедшим годом, использовать при засеивании территорий семена, включенные в Государственный реестр селекционных достижений и соответствующих ГОСТу.

Кроме того, на заседании принято решение о повышении ставки субсидии сельхозпроизводителям. Теперь размер поддержки для яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 1200 рублей за гектар, 1600 рублей за гектар оригинальных посевов (новый вид государственной поддержки), а для кормовых культур — от 800 до 900 рублей за гектар. Предполагается, что поддержкой по всем этим направлениям смогут воспользоваться 86 малых сельхозпредприятий.