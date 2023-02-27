Москва, 27 февраля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. На новую программу льготного кредитования производителей приоритетной промышленной продукции будет направлен 1 млрд руб. Об этом 27 февраля сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств и постановление о параметрах новой программы. Работа ведётся по поручению президента России Владимира Путина.

Речь идёт о выдаче льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Центрального Банка РФ плюс 3 п. п. Разница банкам будет компенсироваться за счёт субсидий из федерального бюджета.

Максимальный размер кредита составит 100 млрд руб. Объём софинансирования по каждому инвестпроекту должен составлять не менее 20% от его общей стоимости.

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Также уточняется, что Минпромторг по решению специальной межведомственной комиссии утвердит список приоритетной промышленной продукции, на производство которой можно будет взять льготный кредит.

В правительстве обратили внимание на то, что новый инструмент направлен на стимулирование инвестиционной активности, достижение технологического суверенитета и ускорение темпов экономического роста.