ФСБ: в Севастополе за передачу данных о военных объектах задержаны агенты СБУ

Севастополь, , 12:10 — REGNUM Севастополь по-прежнему является объектом притяжения для Службы безопасности Украины (СБУ). О задержании двух её агентов, передававших данные о военных объектах, известили 27 февраля в ФСБ. Из официального сообщения ведомства следует, что два жителя Севастополя сами предложили спецслужбам Украины покупать у них информацию об объектах Минобороны России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кадры задержания агентов украинских спецслужб в Севастополе Цитата из видео ФСБ

На обнародованных кадрах видно, что в компьютере одного из подозреваемых оперативники нашли фотографии военных объектов, также найдены записная книжка с контактами, деревянная бита и другие вещдоки.

Севастополь является городом федерального значения. Договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ и образовании новых российских субъектов был подписан 18 марта 2014 года. С этого времени в составе Российской Федерации образованы два новых субъекта — Республика Крым и город Севастополь. Для НАТО это обстоятельство послужило поводом для введения жестких антироссийских санкций и подготовки украинского конфликта.

Агенты СБУ обнаруживают себя и на территории других регионов. На днях пособницу СБУ из Ярославля задержали перед поджогом пункта сбора гумпомощи жителям Донбасса в Карабихе. Известно, что 20-летняя девушка передавала противнику фото и координаты точек сбора мобилизованных. Сообщила, что данные здания должны были быть взорваны.

В начале февраля 2023 года в ФСБ заявили о задержании агента СБУ в Московской области. Источник ИА REGNUM рассказал, что 45-летний Сергей К. жил в Москве уже более 20 лет и много раз покидал Россию. Некоторое время назад Сергея завербовали на территории Польши в городе Быдгощ. Подготовка агента проходила в Риге под руководством спецслужб Латвии. А в конце ноября Сергей приехал в Россию под видом беженца. По данным источника ИА REGNUM, 45-летний Сергей К. совершил поджог релейного шкафа мачтового светофора между станциями «Кутузовская» и «Весенняя» с помощью зажигательной жидкости. В результате чего шкаф полностью сгорел.

В конце декабря 2022 года агент СБУ ликвидирован спецслужбами в Лисичанске, в день принятия новой конституции республики он готовил теракт в Доме правительства в Луганске.

Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей Севастополя задержаны ФСБ за то, что сами сами предложили спецслужбам Украины покупать у них информацию об объектах Минобороны России, при этом утечка таких данных могла нанести ущерб обороноспособности страны. Сведения были переданы по электронной почте и сотовой связи. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

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