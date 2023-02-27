Афонин: кандидатом на президентских выборах от КПРФ станет Зюганов

Москва, , 12:12 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов является первым кандидатом от партии на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ).

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Лидер партии всегда является главной кандидатурой, президентские выборы, это очевидно…» — передает его слова РИА Новости. Он также рассказал о намерении партии показать «широкую линию» и обсудить другие предложения.

Афонин добавил, что партия рассматривает единый день голосования в сентябре 2023 года и президентские выборы в 2024 году как единую кампанию. По его словам, окончательные кандидаты будут определены к середине декабря.

По словам парламентария, конкретных кандидатур пока ещё нет, но идёт обсуждение.