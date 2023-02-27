Гонконг, Китай, 27 февраля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Суд по делу об убийстве и расчленении известной в Гонконге модели Эбби Чой начался 27 февраля. На скамье подсудимых — бывший муж и бывшие родственники убитой, сообщает Associated Press.

Модель Эбби Чой

28-летняя модель, появившаяся на обложке последнего выпуска журнала L’Officiel Monaco, пропала 22 февраля. Через несколько дней полиция нашла части её тела в холодильнике в загородном доме. Там же был обнаружен человеческий череп и документы на имя Чой.

Предположительно, с моделью сообща расправились её бывший муж Алекс Квонг, его отец Квонг Кау и его брат Энтони Квонг. Бывшей свекрови жертвы Дженни Ли грозит обвинение в искажении хода правосудия. Всех четверых содержат под стражей.

По данным полиции, у Чой были разногласия с бывшим мужем и его семьёй по поводу того, как модель распоряжалась своими деньгами. Споры касались десятков миллионов гонконгских долларов.

Убийство Чой шокировало Гонконг, который считается безопасным городом с очень низким уровнем насильственных преступлений.