Тирасполь, 27 февраля, 2023, 12:04 — ИА Регнум. В настоящее время угроз для Приднестровья со стороны Украины нет, заявил глава республики Вадим Красносельский.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Он назвал обстановку вокруг Приднестровья «напряженной». Вместе с тем Красносельский призвал население сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

«Если народу будет угрожать реальная опасность, он (Красносельский) лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан», — цитирует его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ему поступила оперативная информация, что ВСУ перебрасывают отряды к украино-приднестровской границе.

По его словам, это является подтверждением того, что зону СВО нужно расширять до Одесской области, на которую приходится львиная доля границы Украины с Приднестровьем.