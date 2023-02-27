Казань, 27 февраля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. В одном из торговых центров Казани задержаны 16 молодых людей за нарушение общественного порядка. Об этом 27 февраля сообщили в республиканском управлении МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В отдел полиции «Московский» города Казани поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из торговых центров по проспекту Ибрагимова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции задержали на месте происшествия 16 человек 2002–2008 годов рождения. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.