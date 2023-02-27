Анкара, 27 февраля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Правительство Турции не может одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс, пока Стокгольм не выполнит до конца Мадридские соглашения. Об этом 27 февраля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Есть определенные обязательства, которые были взяты Швецией и Финляндией в связи с их намерением вступить в НАТО», — сказал он, добавив, что со стороны Швеции не видно выполнения всех шагов.

Читайте также: США уверены в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО — Блинкен

По словам министра, власти королевства внести изменения в конституцию, однако в стране по-прежнему активна Рабочая партия Курдистана, признанная в Турции террористической организацией.

Чавушоглу отметил, что ситуация является скорее проблемой НАТО, а у Анкары к Швеции и Финляндии никаких других претензий в двусторонних отношениях нет.

Ранее глава МИД Турции заявил, что встреча делегаций Финляндии, Швеции и Турции по вопросу членства в НАТО пройдёт 9 марта в Брюсселе.