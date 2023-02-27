Москва, 27 февраля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Сбалансированная позиция Китая по украинскому кризису высоко оценивается Москвой. Об этом 27 февраля заявил посол России в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете «Хуаньцю шибао».

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«С момента обострения конфликта на Украине Китай занял взвешенную позицию», — сказал Моргулов.

Он отметил, что в Пекине настаивали на урегулировании кризиса политико-дипломатическими способами с учётом интересов безопасности всех заинтересованных сторон.

По его словам, Китай понимает причины и последствия украинского кризиса 2014 года, а также то, что значит для России приближение военной инфраструктуры НАТО к её границам.