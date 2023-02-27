Москва, 27 февраля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Стратегия национальной безопасности России служит источником тем для школьных уроков «Разговоры о важном». Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил 27 февраля в эфире радио «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

Он подчеркнул, что такие занятия не формальность, не политинформация и не чтение газеты «Правда», как это было в советские годы. Эти классные часы должны быть современными и интересными для школьников.

«Взяли стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные духовно-нравственные ценности, и каждый урок фактически посвящен той или иной ценности», — сказал Кравцов.

Занятия «Разговоры о важном» проводятся во всех российских школах и колледжах с начала учебного года. Они посвящены ключевым аспектам жизни человека в современной России. Ранее в феврале Кравцов сообщил, что в Минпросвещения разрабатывают формат встреч «Разговоры о важном» с родителями школьников.