Москва, 27 февраля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Банки в России обсуждают возможное снижение лимита бесплатных переводов «самому себе». Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники на финансовом рынке.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Согласно опубликованным данным, речь идёт о снижении планки до диапазона 300–600 тысяч рублей в месяц.

С инициативой убрать комиссию за данный вид транзакций ранее выступил Центробанк, предложение было одобрено Госдумой.

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Согласно принятому в декабре в первом чтении документу, граждане могут переводить средства на сумму до 1,4 млн рублей между собственными счетами в разных банках. Речь идёт о переводах через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.

Сообщается, что против вышеупомянутой инициативы выступают Сбербанк и ВТБ.