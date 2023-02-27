РБК: банки предложили снизить размер бесплатных переводов «самому себе»
РБК: банки предлагают снизить лимит бесплатных переводов себе до ₽300-600 тыс. рублей
Москва, 27 февраля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Банки в России обсуждают возможное снижение лимита бесплатных переводов «самому себе». Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники на финансовом рынке.
Согласно опубликованным данным, речь идёт о снижении планки до диапазона 300–600 тысяч рублей в месяц.
С инициативой убрать комиссию за данный вид транзакций ранее выступил Центробанк, предложение было одобрено Госдумой.
Читайте также: ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП
Согласно принятому в декабре в первом чтении документу, граждане могут переводить средства на сумму до 1,4 млн рублей между собственными счетами в разных банках. Речь идёт о переводах через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.
Сообщается, что против вышеупомянутой инициативы выступают Сбербанк и ВТБ.