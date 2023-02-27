Брянск, 27 февраля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Село Зёрново в Суземском районе Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил 27 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В результате обстрела загорелся жилой дом, люди не пострадали. Пожар ликвидируется, на месте работают оперативные службы, добавил Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреливали Суземский район Брянской области утром 10 февраля. Тогда были повреждены два дома, пострадавших не было.

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