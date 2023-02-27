Луганск, 27 февраля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Продвижение Вооружённых сил России идёт по всей линии фронта в Луганской Народной Республике. Об этом 27 февраля заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире «России 24», когда говорил о краснолиманском и купянском направлениях.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он пояснил, что освободительное движение российских военнослужащих сейчас идёт по всей линии соприкосновения и на всех направлениях.

Офицер уточнил, что Вооружённые силы России движутся вперёд, освобождают метр за метром.

«Инициатива на нашей стороне, и можно сказать, что у военнослужащих есть ряд успехов», — подчеркнул он, добавив, что есть участки, на которых освобождение идёт более успешно, где-то наступление более замедленное.

Как передавало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе двух местных жителей, которых заподозрили в передаче спецслужбам Украины информации о военных объектах в городе.