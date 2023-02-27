Москва, 27 февраля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях сегодня отстаивается право России на свободное и достойное будущее, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Сегодня на землях Донбасса наши солдаты, офицеры и добровольцы с оружием отстаивают наше Отечество, как и 80 лет назад наши отцы, деды и прадеды бились за каждый метр нашей земли, русской земли Донбасса», — заявил он на открытии выставки «Донбасс — Россия: история и современность» в Москве.

Нарышкин добавил, что именно в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях сегодня пишется новейшая история России, отстаивается «право нашей страны, нашего народа на свободное и достойное будущее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦРУ Уильям Бернс рассказал о встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, которая прошла в ноябре 2022 года в Турции.

Бернс рассказал, что российский чиновник вел себя «вызывающе и даже дерзко». Глава ЦРУ расценил такую позицию как веру российского руководства в возможность «размолоть украинцев, измотать европейских союзников США».

Сам Нарышкин заявил, что встреча с Бернсом проходила в Анкаре на протяжении 2,5 часа, поэтому вряд ли было возможно, чтобы одна из сторон вела себя высокомерно и дерзко.

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