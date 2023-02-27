Москва, 27 февраля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Правительство России расширит программу «Больше, чем путешествие». Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, на реализацию проекта в ближайшие три года будет выделено более 7 млрд рублей. Эти средства будут направлены на финансирование сертификатов для победителей конкурсов и олимпиад любого из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ежегодно по стране смогут путешествовать порядка 60 тыс. ребят.

«У нас много активной молодежи, которая проявляет большой интерес к истории, культуре, традициям российских регионов, в том числе к социально значимым проектам», — сказал премьер, добавив, что благодаря реализации программы молодые люди смогут расширить свой кругозор, получить новые навыки и призвание.

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Как сообщало ИА REGNUM, регионам России выделят средства на развитие туризма для школьников, проект соответствующего распоряжения правительства страны был утвержден 19 февраля.