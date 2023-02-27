Москва, 27 февраля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Для прекращения огня на Украине нужно учитывать интересы России в области безопасности. Об этом 27 февраля заявил посол России в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Прекращение огня и завершение конфликта — это ровно то, к чему мы неизменно призываем. Разумеется, при условии уважения территориальной целостности РФ и её законных интересов в области безопасности», — сказал Моргулов.

Он добавил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и его западными спонсорами в случае уважительного и заинтересованного подхода с их стороны, признания существующей реальности и готовности учитывать интересы и озабоченности России.

При этом он подчеркнул, что нынешняя ситуация не располагает к переговорам, поскольку Киев по команде из Вашингтона выдвигает заведомо нереалистичные и неприемлемые требования, что говорит о намерении США вести дело к дальнейшей эскалации.