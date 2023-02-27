Тверь, 27 февраля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В Тверской области введены в эксплуатацию межпоселковые газопроводы общей протяженностью 74,4 км от ГРС «Бежецк» до города Красный Холм и от Красного Холма до поселка Молоково. Строительство велось в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года.

Пресс-служба правительства Тверской области В городе Красный Холм и поселке Молоково Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы

«Ключевые задачи — провести газ в ранее не газифицированные территории Верхневолжья, обеспечить синхронизацию газификации с подключением потребителей. А также синхронное подключение к газу социальных учреждений: объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта», — заявил губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний регионального правительства, где рассматривался ход газификации в Верхневолжье.

Задачи по дальнейшей газификации страны, и в частности бесплатной газификации соцучреждений, прозвучали 21 февраля в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Продолжим и программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты: детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе: они всегда смогут обратиться за подключением к сетям газоснабжения», — сказал Владимир Путин.

Благодаря созданию межпоселковых газопроводов от ГРС «Бежецк» до города Красный Холм и от Красного Холма до поселка Молоково на территориях муниципалитетов появилась возможность газификации 3 165 домовладений и 49 котельных. В настоящее время ведется работа по подготовке к приему газа многоквартирных домов, Краснохолмского краеведческого музея и магазина. К природному газу уже подключено первое домовладение и многофункциональные центры в Красном Холме и Молоково.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.