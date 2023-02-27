Москва, 27 февраля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. России удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции (а то и расчленению России), но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Его заявление о том, что у России с мировым большинством развиваются все более и более тесные и результативные связи, прозвучало на совещании с главами территориальных органов — представителей МИД России в субъектах Федерации 27 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Сергей Лавров не впервые говорит о том, что Западу не удалось расчленить и изолировать Россию от мирового сообщества.

«Планы Запада по изоляции России, по окружению нас санитарным кордоном потерпели фиаско», — подчеркнул глава ведомства в феврале на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. Глава МИД РФ заверил, что все угрозы национальной безопасности России будут купированы: «Несмотря на антироссийскую вакханалию, поднятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, мы укрепляем отношения добрососедства в самом широком понимании этого понятия с мировым большинством».

«Ключевой успех наших замечательных дипломатов, достойных продолжателей традиций, закладывавшихся их предшественниками в царской России и Советском Союзе, заключался в превентивном разрушении вашингтоно-брюссельских планов по изоляции Москвы и формированию беспрецедентной антироссийской коалиции. Через работу с элитами и населением, постоянные контакты с партнерами, выступления на всех доступных международных форумах, выдвижение неординарных инициатив и предложений российский МИД последовательно уничтожает фундамент «империи лжи», оказавшейся колоссом на глиняных ногах», — считает проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович, слова которого в начале февраля 2023 года цитирует телеграм-канал российского МИД.

О заслугах российских дипломатов в вопросе разрушения антироссийских планов Запада высоко отозвался российский президент Владимир Путин. Поздравляя сотрудников МИД с Днем дипломатического работника, он отметил, что во многом благодаря им «удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества — государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки».

«Множество свидетельств указывают на провал попытки [Запада] изолировать [Россию]», — говорится в публикации американской газеты The Washington Post 22 февраля.

Напомним, помогая Украине оружием и боеприпасами в рамках специальной военной операции, страны Запада тщетно пытаются ослабить военную мощь России и помочь Киеву расчленить страну, антироссийские санкции призваны подорвать экономику РФ.

Вашингтон ставит своей целью деградацию военно-промышленного комплекса России, заявила 23 февраля на пресс-конференции в Бангалоре в преддверии первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 министр финансов США Джанет Йеллен.

Как сообщало ИА REGNUM, о срыве планов Запада по изоляции Москвы глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 27 февраля на совещании с главами территориальных органов — представителей МИД России в субъектах Федерации. По его словам, Россия обеспечила себе сотрудничество с мировым большинством. Также известно, что обновленная редакция Концепции внешней политики России может быть одобрена президентом страны Владимиром Путиным в ближайшее время.

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