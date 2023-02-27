Глава МИД КНР Мао Нин: Китай поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Украине

Пекин, , 11:14 — REGNUM Власти Китая поддерживают контакты со всеми сторонами украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная. В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса», — сказала она на брифинге.

Мао Нин добавила, что Пекин поддерживает постоянный контакт с соответствующими сторонами, включая Украину.

Напомним, ранее стало известно, Зеленский собирается привлечь к поддержке «украинской формулы мира» Китай, Индию, страны Латинской Америки и Африки.

Он заявил, что задачей Украины является привлечь «абсолютно всех» к участию в первом установочном форуме, связанном с «украинской формулой мира».