Пекин, 27 февраля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Власти Китая поддерживают контакты со всеми сторонами украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Таким образом она прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная. В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса», — сказала она на брифинге.

Мао Нин добавила, что Пекин поддерживает постоянный контакт с соответствующими сторонами, включая Украину.

Напомним, ранее стало известно, Зеленский собирается привлечь к поддержке «украинской формулы мира» Китай, Индию, страны Латинской Америки и Африки.

Он заявил, что задачей Украины является привлечь «абсолютно всех» к участию в первом установочном форуме, связанном с «украинской формулой мира».