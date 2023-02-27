Пекин, 27 февраля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Правительство Китая не приемлет угроз и давления Вашингтона на китайско-российские отношения. Об этом 27 февраля заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Павел Львов/РИА Новости Министерство иностранных дел Китая

«У Соединенных Штатов нет ни малейшего права выступать с нападками на китайско-российские отношения», — заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве. Таким образом представитель МИД Китая прокомментировала участившиеся обвинения Белого дома в адрес Пекина по поводу «оказания Москве военной помощи».

Мао Нин подчеркнула, что власти страны не намерены терпеть угрозы со стороны Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждение о возможных планах Китая поставить России сотни беспилотников сделал глава комитета палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол.